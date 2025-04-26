Yanlış Atalay kararını okumuş

CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Meclis kürsüsünden korsan olarak okuttuğu TİP'li Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının yanlış karar metni olduğu ortaya çıktı. Karaca'nın mayıstaki Meclis Başkanvekili seçimlerinde yerini garantiye alıp tekrar partisinin adayı olmak için yaptığı “Atalay” girişimi Meclis gündemindeki sıcaklığını koruyor. Karaca'nın CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez'e okuttuğu karar 2023 tarihli. AYM'nin 2024 yılında aldığı ikinci kararla bu tarihte verilen hüküm de hukuken geçersiz duruma düşüyor. Bu yüzden Karaca'nın okuttuğu karar, AYM içtihatlarına göre de yok hükmünde. Meclis'in hukukçu milletvekillerinden olan Karaca'nın, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği 21 Aralık 2023 tarihli kararı okutması dikkat çekti. Bu karar; Yargıtay tarafından uygulamaya alınmadığı için AYM'ye bu kez ana muhalefet partisi olarak CHP başvuruda bulunmuştu. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme, 1 Ağustos 2024'te ikinci bir karar alarak Atalay'ın serbest bırakılmasını yinelemişti. Ancak bu karar TBMM'ye gönderilmediği için Meclis gündemine de alınmadı. Ayrıca karar bir önceki başvurudan sonra yapılan başvurunun sonucunda geldiği için hukuken anlamını yitirmiş oluyor.