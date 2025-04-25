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Sığındığı İngilizler Özgür Özel'i sattı: The Economist Erdoğan'ı 'Avrupa'nın kurtarıcısı' olarak niteledi

Sığındığı İngilizler Özgür Özel'i sattı: The Economist Erdoğan'ı 'Avrupa'nın kurtarıcısı' olarak niteledi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5325/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye'deki iç siyasi sorunlara dikkat çeken yazıda, buna karşın Avrupa'nın, güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini güçlendirme eğiliminde olduğu belirtildi.
Türkiye'deki iç siyasi sorunlara dikkat çeken yazıda, buna karşın Avrupa'nın, güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini güçlendirme eğiliminde olduğu belirtildi.

Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalara dair açıklamalarının ardından, Türkiye'nin Batı medyasına şikayetini içeren bir analizde, The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Avrupa'nın kurtarıcısı olarak tanımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yabancı basına ardı ardına röportajlar verdi.


Özel, özellikle İngiliz medyasına yaptığı açıklamalarda, Türkiye'yi eleştirerek durumu geniş bir perspektifle değerlendirdi. Bu röportajlardan biri de The Economist dergisinde yayımlandı. 24 Nisan'da yayımlanan yazıda, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri ele alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'nın olası
"kurtarıcısı"
olarak gösterildi.

"Avrupa korkma Erdoğan arkanızda"


Söz konusu yazıda "Amerika çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi rahatlık için çok düşük kalmaya devam ediyor. Korkmayın Avrupalılar. Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda. Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da, 'Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez." ifadelerine yer verildi.



"Türkiye askeri bir dev"


Türkiye'de iç siyasette sorunlar yaşandığına dikkat çekilen yazıda, buna rağmen Avrupa'nın Türkiye ile güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaştığı vurgulandı.


Avrupa'nın her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç olduğu belirtilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:


"Erdoğan sık sık abartılı sözler söylemeye ve Türkiye'yi dinamik bir bölgesel güç olarak göstermeye, Avrupa'yı ise kansız ve eski bir güç olarak göstermeye meyilli, bu yüzden onun sözlerini toptan kabul etmemeniz affedilebilir.


Ayrıca, Türkiye'nin ekonomisi derin bir durgunluk içinde ve yaygın olarak askeri bir dev olarak görülen bir ülke için, Türkiye'nin geçen yıl savunmaya harcadığı 24 milyar dolar Almanya'nın harcamalarının sadece dörtte biriydi.


"Avrupa her zamankinden daha muhtaç"


Yine de Türkiye'nin güçlü adamı çok da yanılmıyor. Güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa her zamankinden daha fazla Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuyor."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
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