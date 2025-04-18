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Fırsatçılık CHP’yi böldü

Fırsatçılık CHP’yi böldü

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Gülizar Biçer Karaca
Gülizar Biçer Karaca

CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Anayasa ve İçtüzük’e aykırı olarak, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararını okutması partide krize yol açtı. Karaca’nın bu hamleyi yeniden başkanvekilliğine aday olmak için attığı ancak kararın bu şekilde okutulmasından Genel Başkan Özgür Özel’in hoşnut olmadığı ancak Can Atalay konusunda geri adım atmamak adına kabul ettiği ifade edildi. Divan kararının CHP’yi böldüğü ve Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ayrışmasını bir kez daha gözler önüne serdiği iddia edildi.


DEM PARTİ DE RAHATSIZ OLDU

Grup Başkanı Murat Emir’in de basın açıklamasını emrivaki olarak yaptığı öğrenildi. DEM Parti’nin de Karaca’nın planından haberdar olmadığı öğrenildi. DEM kaynakları, “Aacımızın olduğu bir gün Önder bahane edilerek böyle bir kararın okutulması şık olmamıştır” diyerek, Karaca’nın “Karardan en çok Önder memnun olacak” sözlerine işaret etti.


BAŞKANLIK YAPAMAYACAK

Karaca’nın bundan sonraki Meclis oturumlarına başkanlık etme hakkının elinden alınması için de Meclis yönetiminin hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Öte yandan CHP'li Karaca'nın Can Atalay planını bozan AK Partili Katip Üye Havva Sibel Söylemez, “AYM kararını okuduğu anda biz bunun bir hukuksuzluk olduğunu fark ederek tepki gösterdik ve kürsüyü terk ettik. Böylece CHP’nin İçtüzük’e Anayasa'ya aykırı olarak yapmış olduğu bu eylemi başarısızlığa uğrattık” dedi.


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