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CHP MYK’ya yeni isimler

CHP MYK’ya yeni isimler

Haber Merkezi
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tan, Türkiye’nin Mavi Vatan vizyonunu masal olarak değerlendirirken, Somali’deki TSK varlığını da Rus paralı asker topluluğu Wagner’e benzeterek tepki çekmişti.
Tan, Türkiye’nin Mavi Vatan vizyonunu masal olarak değerlendirirken, Somali’deki TSK varlığını da Rus paralı asker topluluğu Wagner’e benzeterek tepki çekmişti.

CHP’de 21’inci Olağanüstü Kurultayın ardından belli olan Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanan PM’de, 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. İstanbul Milletvekili Namık Tan, İlhan Uzgel’den boşalan Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Tan, Türkiye’nin Mavi Vatan vizyonunu masal olarak değerlendirirken, Somali’deki TSK varlığını da Rus paralı asker topluluğu Wagner’e benzeterek tepki çekmişti. Öte yandan, İBB Genel Sekreteri olarak görevlendirilen Volkan Demir’in yerine Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ise Mehmet Necati Yağcı geldi.


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