AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Demokratik siyasi sözlükte ‘cunta eşittir CHP’ yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Halkın seçtiğine ‘cunta’ demek, esas itibarıyla halkı ‘cuntacı’ olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Olsa olsa içindeki ‘cunta’ özlemini başkalarına yansıtma halidir” dedi. "Artık haddini bil" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik. Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel'dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel'dir" değerlendirmesinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Cunta arayanlar dönüp 15 Temmuz gecesine, o gece kimlerin nerede durduğuna baksın" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ‘cunta başkanı’ gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir” ifadesini kullandı.