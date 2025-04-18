CHP'ye kayyuma ne hacet!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gündemi değerlendirdi. Liselerdeki eylemlere değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Milli Eğitim sistemi içinde rutin ve mutat bir uygulamanın manipülas-yonundan medet umulması suçtur, sorumsuzluktur; dahası insaf, izan ve vicdan yokluğudur. Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir, CHP Genel Başkanı’nın iğrenç sözleri bumerang gibi kendisine dönmüş ve şahsıyla örtüşmüştür.”





CANLI ORGANİZMA!

“Üstelik sosyal medyada halkımızı yanıltıcı ve kuşkuları yoğunlaştırıcı iddiaları ahlaksızca paylaşanlar, ileri geri spekülasyon yapanlar, CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür.”





KORSANVARİ OLDUBİTTİ

TBMM'de CHP'nin Can Atalay'la ilgili kararı okutmasına şöyle tepki gösterdi: “Böylesi hassas bir günde bile CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır. CHP işte budur.CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir. Yetki aşımından kaynaklı işlem yok hükmündedir.”



