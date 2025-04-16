Bahçeli Sırrı Süreyya Önder için Pervin Buldan'ı aradı: 'Dua edelim Sayın Başkan'

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu öğrenmek isteyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Pervin Buldan’ı telefonla aradı. Görüşmede Buldan’ın, Bahçeli’ye “Durumu kritik, dua ediyoruz. Dua edelim Sayın Başkan” dediği aktarıldı.
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirdiği açıklandı. Önder'in kalp krizi geçirerek tedavi altına alındığı bildirildi.
Önder'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Siyasilerden peş peşe mesajlar
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirdiğinin duyulması üzerine, siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi.
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla yakından ilgilenen siyasi liderlerden birisi de Devlet Bahçeli.
Bahçeli, gece saatlerinde önce Tuncer Bakırhan'ı ardından da Pervin Buldan'ı aradı.
"Dua edelim sayın başkan"
Buldan, Bahçeli ile telefon görüşmesinde şunları söyledi:
Durumu kritik, dua ediyoruz, herkes ilgileniyor. Çok teşekkür ederim. Şu an duadan başka bir şeye ihtiyacı yok. Dua edelim Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Önder'in sağlık durumunu öğrenmek için Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu aramıştı.