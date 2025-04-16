Bahçeli Sırrı Süreyya Önder için Pervin Buldan'ı aradı: 'Dua edelim Sayın Başkan'

Buldan, Bahçeli ile telefon görüşmesinde şunları söyledi:

Durumu kritik, dua ediyoruz, herkes ilgileniyor. Çok teşekkür ederim. Şu an duadan başka bir şeye ihtiyacı yok. Dua edelim Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.