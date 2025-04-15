DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Önder'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken DEM Parti'den yapılan açıklamada gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi.
DEM Parti, Önder'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendiren açıklamada bulundu.
Partiden yapılan açıklamada Önder'in geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca gerekli müdahalelerin yapıldığı ve Önder'in sağlık durumunun titizlikle takip edildiği kaydedildi.
Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu da aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı: Tedavisi devam ediyor
Öte yandan Önder'in sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığından da açıklama yapıldı.
Bakanlığın X hesabından paylaşılan açıklamada Önder'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.