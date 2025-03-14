Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de tokalaşıp, bir süre sohbet etti. Kameralara yansıyan görüntülerin ardından ikilinin ne konuştuğu merak konusu olmuştu. Sohbetin detaylarını Sırrı Süreyya Önder paylaştı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayaküstü sohbet etmişti: Sırrı Süreyya Önder ne konuştuklarını anlattı Gündem / Politika









Önder, kısa sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sağlığı hakkında soru sorduğunu kendisinin de iyi dileklerle Erdoğan'a sağlığını sorduğunu ifade etti.









"Sürecin nasıl gittiğini sordu"





Ayrıca Erdoğan'ın kendisine İmralı'da başlayan ve terör örgütü PKK'nın lağvedilmesiyle devam eden sürecin nasıl gittiğini sorduğunu paylaştı.





Erdoğan’ın DEM Parti’nin yaptığı görüşme başvurusuna dair bilgi paylaştığını söyleyen Önder, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın randevu tarihini kendileri ile paylaşacağına dair bilgi aktardığını da söyledi.





Bu görüşme sonrası Erdoğan, Önder, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve pek çok AK Partili ve diğer siyasi parti yetkilileri aynı masada oturarak, iftarını açtı.







