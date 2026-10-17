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Bakan Bolat duyurdu: Tekstil ve hazır giyimde kayıplar durdu toparlanma başladı

Bakan Bolat duyurdu: Tekstil ve hazır giyimde kayıplar durdu toparlanma başladı

14:34, 17/10/2026, Cumartesi
DHA
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Bakan Bolat duyurdu: Tekstil ve hazır giyimde kayıplar durdu toparlanma başladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hazır giyimde 2026’nın toparlanma yılı olduğunu belirterek ihracat ve istihdamdaki kayıpların durduğunu açıkladı. Bolat, ihracatın kilogram değerinin 9 ayda 1,73 dolara yükseldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi'nin açılışına katıldı. Tekstil ve hazır giyim sektöründe 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan ihracat ve istihdam kayıplarının durduğunu belirten Bolat, "2026, her alanda bereket yılı olduğu gibi tekstil ve giyimde de toparlanma yılı oldu” dedi. Bolat, Türkiye'nin dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinden yaklaşık 31 milyar dolar pay aldığını, ihracatın kilogram değerinin ise bu yılın 9 ayında 1 dolar 73 sente yükseldiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) İnovasyon ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne katılıdı. Törene Bakan Bolat’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda davetli katıldı.

'Tekstil ve giyimde 2023, 2024 ve 2025'teki ihracat ve istihdam azalması durdu’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bugün hayırlı bir açılış için bir aradayız. Bu açılışlara gelmekten çok büyük huzur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Burada biz de Ticaret Bakanlığı olarak onlara destek olduk, bütçelerine yardımcı olduk ve el birliğiyle bu muazzam kompleks tamamlandı. Bu sadece bir tekstil laboratuvarı değil, kimya, oyuncak, plastik, birçok sektörü kapsayan kıymetli bir laboratuvar merkezi. Tekstil ve giyimle ilgili konuşunca bu yıl için haberler olumlu. Gerek tekstil gerek giyimde 2023, 2024 ve 2025'teki ihracat ve istihdam azalması durdu. 2026'da tekstilde artış başladı. Hazır giyimde de başa baş yakın bir performans var. İstihdam kaybı da olmadı. Türkiye'nin 860 bin kişiyle en büyük istihdam deposu tekstil ve giyim sektörü; halısı, ev tekstili de dahil olmak üzere. O yüzden bizim için kaşıkçı elmas gibi kıymetli bir sektördür ve bu sektörü her zaman ilerletmeye, geliştirmeye kararlıyız” diye konuştu.

'Bu yıl tekstil ve giyimde toparlanma yılı oldu'

Sektörde yaşanan dönüşüme değinen Bolat, “Bir miktar zor günler olduğunda ben her zaman, hatırlarsanız, başlarımızı yüksek tutalım ve bu zorlukları aşacağız dedim. Bir sektörel dönüşüm süreci yaşanıyor. Batıdaki önemli pazarlarımızdaki yavaşlama, ekonomik büyümenin yavaşlaması haliyle talep olarak buraya da azalma olarak yansıyordu. Ama bizim başarılı sanayicilerimiz, tekstil ve giyimcilerimiz böyle durumlarda enseyi karartmıyorlar ve kendi çözümlerini oluşturuyorlar. Biz de onlara destekler veriyoruz. Tasarıma yöneldiler, markalaşmaya yöneldiler, verimliliğe yöneldiler ve bu anlamda kendilerini yenilediler. Bu yıl, 2026, her alanda bereket yılı olduğu gibi tekstil ve giyimde de toparlanma yılı oldu. Bu anlamda İFCO ve Tekstil İş'in geçen ayki fuarlarında stantları dolaştığımda, stant sahiplerinin yüzde 90'ının 'Bu yıl işlerimiz iyi, gerekli adaptasyonları uyguladık, yaptık, memnunuz' demeleri bizleri de çok sevindirdi. Emeğimizin boşa gitmediğini göstermiş oldu” dedi.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya ticaretindeki payına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat,
“Tekstil ve giyim dünya ticaretinde de çok önemli bir sektör, rakamları çok büyük. Dünyada 626 milyar dolarlık hazır giyim sektörü var. Büyük bir rakam. Biz Türkiye olarak yüzde 3 pay alıyoruz. Dünyada 8'inci sıradayız. Avrupa Birliği'nde de bazen 3'üncü, bazen 4'üncü sırada yer alıyoruz, yıllara göre. Dünya tekstil ve ham madde ihracatı da 269 milyar dolar. Her ikisini topladığımızda yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. 900 milyar dolarlık tekstil ve giyim dünya ticareti var. Biz buradan 31 milyar dolar pay aldık, kabaca. Yani yüzde 3'e denk geldi. Bunu inşallah el birliğiyle büyüteceğiz”
ifadelerini kullandı.

'İhracatımızın birim değeri 9 ayda 1 dolar 73 sente yükseldi'

İnovasyon ve tasarım merkezlerinin katma değerli üretime katkısına dikkati çeken Bolat, “İşte bugün açılışını yaptığımız dijital dönüşüm merkezi, İstanbul Moda Merkezi ve Ekoteks laboratuvarları ile ihracat ürünlerimize katma değer sağlayarak birim kilogram değerinin artmasını sağlayıp bu başarıyı daha da pekiştireceğiz. Geçen yıl kilogramı 1 dolar 53 sent olan ihracatımız bu yıl 1 dolar 73 sente yükseldi, 9 ayda. Çimento, seramik gibi taş ve toprağa dayalı ürünleri çıkardığımızda ihracatımızın birim değeri 2 dolar 14 sent. Ama hazır giyimde moda, marka, tasarım katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladığımızda kilogramı 50 dolar, 70 dolar, 100 dolar olan ürünlerimiz olabiliyor. İşin yolu buradan geçiyor. Pamuk ülkesi olmayan, iplik ve kumaş üretimi olan, kaliteli üretim yapan Türkiye'mizin hazır giyimde daha alacağı çok yol var ve ihracat rakamlarımızı çok daha üst seviyelere çıkarabileceğiz. Burada biz bakanlık olarak tekstil ve giyim sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza bütçemizin yüzde 60'ını DFİF ödemeleri kapsamında tahsis ederek destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

'İstihdamı koruma desteği kişi başına 3 bin 500 liraya çıkarıldı'

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki toparlanmanın kapasite kullanım oranlarına da yansıdığını belirten Bolat, “Yine bu yıl tekstil ve giyim sektöründeki iyileşmenin bir göstergesi de kapasite kullanma oranıdır. Geçen yıl eylülde yüzde 74,7 olan hazır giyimde kapasite kullanma oranı bu yıl yüzde 77,4'e yükseldi. Yaklaşık 2,7 puanlık artış oldu. Hükümetimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı KOSGEB marifetiyle verdiği istihdamı koruma destekleri de bu anlamda gerçekten önemli bir vazife gördü, fonksiyon gördü. Bu yılın başında işçi başına, kişi başına 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Küçük, orta, büyük ayrımı yapmadan tekstil, giyim, mobilya, deri ve ayakkabı gibi 5 önemli sektörde bu destek verilmeye devam ediliyor. Yine ihracatımıza tekstil ve giyim açısından baktığımızda, ihracat beklenti endeksi bu yıl 4'üncü çeyrek için 3,8 puan artarak 100 seviyesine ulaşmış. Demek ki siparişlerin arttığının bu da bir delili oluyor. Bu da önemli bir gelişme” dedi.

'Hazır giyimde 24, tekstilde 40 markamız destekleniyor'

Katma değerli üretimi artırmaya yönelik destekleri anlatan Bolat, “Katma değerli üretimi tekstilde artırma çabalarımızın en önemli enstrümanlarından birisi Ticaret Bakanlığımızın 2004'ten beri uygulamakta olduğu TURQUALITY ve marka programları. Şu anda hazır giyimde 24, tekstilde 40 markamız desteklenmekte. Yine yurt dışındaki uluslararası fuarlara katılım noktasında da 228 fuara bireysel katılım desteklendi. 58 uluslararası fuara da milli katılım desteklendi. Sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri desteklerimiz de devam etti. UR-GE de ihracatta çok önemli bir destek aracı. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı kapsamında tekstil ve ham maddeleri sektöründe 19 proje, hazır giyim sektöründe de 3 proje destek almaya devam etmektedir” diye konuştu.

‘Toplam 409 milyar dolar ihracata ulaşan bir Türkiye’ye ulaştık'

Türkiye'nin ihracatındaki büyümeye de değinen Bolat, “Sanayimizi geliştirmek bizim asli görevlerimizden birisi. Allah'a çok şükür 1980'de bin ihracatçının, 25 bin şirketin olduğu, 60 milyar dolar milli gelirin olduğu ve 2,9 milyar dolar kuru üzüm, kuru incir, tütün ve pamuktan oluşan bir ihracat yapısından bugün 283,7 milyar dolar mal ihracatı olan, bunun yüzde 94'ü sanayi ürünlerinden oluşan, 125 milyar dolar hizmet ihracatının bulunduğu, toplam 409 milyar dolar ihracata ve 1,7 trilyon dolarlık milli gelire ulaşan bir Türkiye'ye el birliğiyle ulaştık. Siyasi istikrarımızı korumaya devam edeceğiz, ekonomik reformlara devam edeceğiz. Sanayimizi, tarımımızı, hizmetler sektörümüzü, ihracatçılarımızı, esnaflarımızı, çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :ömer bolattekstilhazır giyimihracat
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