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Özgür Özel'in '2 milyon kişilik miting' iddiasına emniyetten yalanlama

Özgür Özel'in '2 milyon kişilik miting' iddiasına emniyetten yalanlama

23:1319/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
IHA
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İzmir’deki mitingde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, emniyet katılımın 70 bin olduğunu bildirdi.
İzmir’deki mitingde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, emniyet katılımın 70 bin olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir'de düzenlenen mitingine 2 milyon kişinin katıldığını öne sürmesinin ardından, emniyet kaynakları açıklama yaptı. Katılım sayısının 70 bin olduğunu belirten emniyet, Özel'in iddiasını yalanladı.

İzmir'de
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
'in katılımıyla '
Millet İradesine Sahip Çıkıyor
' mitingi düzenlendi.

Miting alanındaki giriş noktalarında emniyet görevlilerinin sıkı arama yaptığı görüldü.

Mitingde CHP lideri Özel, partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer, vatandaşlar ile yer alırken, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

Emniyet, Özel'in iddiasını yalanladı

Mitingde konuşma yapan Özgür Özel, mitinge 2 milyon kişinin katıldığını savunarak, "
Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur.
" dedi.

Özel'in bu iddiasına emniyetten cevap gecikmedi.

Emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak verdi.



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