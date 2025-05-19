Özgür Özel'in '2 milyon kişilik miting' iddiasına emniyetten yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir'de düzenlenen mitingine 2 milyon kişinin katıldığını öne sürmesinin ardından, emniyet kaynakları açıklama yaptı. Katılım sayısının 70 bin olduğunu belirten emniyet, Özel'in iddiasını yalanladı.
Miting alanındaki giriş noktalarında emniyet görevlilerinin sıkı arama yaptığı görüldü.
Mitingde CHP lideri Özel, partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer, vatandaşlar ile yer alırken, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.
Emniyet, Özel'in iddiasını yalanladı
Özel'in bu iddiasına emniyetten cevap gecikmedi.
Emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak verdi.