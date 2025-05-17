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İBB’de hafriyat tekeli çöktü: Gelirler artık kamu hesabına aktarılıyor

İBB’de hafriyat tekeli çöktü: Gelirler artık kamu hesabına aktarılıyor

22:5717/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Murat Gülibrahimoğlu'nun tekelinde dönen İBB'deki hafriyat döküm ücretleri artık kamu hesabına aktarılmaya başlandı.
Murat Gülibrahimoğlu'nun tekelinde dönen İBB'deki hafriyat döküm ücretleri artık kamu hesabına aktarılmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'ye ait hafriyat döküm sahalarının Murat Gülibrahimoğlu'nun uhdesine verildiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Aylık 1,5 milyar lirayı bulan gelirlerin belediye dışındaki özel hesaplara yönlendirildiği ortaya çıkarken, yürütülen soruşturma sonrası kontrol yeniden kamuya geçti. Devletin müdahalesiyle birlikte döküm sahalarının yönetimi İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş.'ye devredildi ve artık hafriyat döküm ücretleri doğrudan belediyeye ait resmi banka hesabına yatırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ndeki (İBB) tekelleştirildiği ortaya çıkan hafriyat dökümündeki vurgun son buldu ve gelirler artık doğrudan İBB iştirak şirketi
İSTAÇ A.Ş.
'nin hesabına yatırılmaya başlandı.
İBB'ye ve görevden uzaklaştırılan
Ekrem İmamoğlu
'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Aylık 1,5 milyar lira zarar

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda tanık olarak ifade veren Ö.K, belediyenin hafriyat ve döküm işlerinin tekel haline getirilerek şüpheli
Murat Gülibrahimoğlu
'nun uhdesine verildiğini ve İBB'nin aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığını öne sürmüştü.

Bunun ardından yargının harekete geçmesiyle soruşturma derinleştirilmiş ve firari şüpheli Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılarak suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlığına da el konulmuştu.

Gelirler artık kamu hesabına aktarılıyor

Yolsuzluğun, hafriyat vurgununun ve tekelleşme ağının ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı ve hafriyat döküm sahalarının kontrolü yeniden kamu otoritesine geçti.

Bu müdahaleyle birlikte daha önce İmamoğlu'nun 'peşkeş çektiği' kişilerce kontrol edilen gelir akışı kesildi.

Artık hafriyat döküm ücretleri, İBB'nin kendi iştirak şirketi olan İSTAÇ A.Ş.'nin Ziraat Bankası'nda açtığı resmi banka hesabına aktarılıyor.



#Hafriyat
#İBB
#Murat Gülibrahimoğlu
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