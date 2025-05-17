İBB’de hafriyat tekeli çöktü: Gelirler artık kamu hesabına aktarılıyor

Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'ye ait hafriyat döküm sahalarının Murat Gülibrahimoğlu'nun uhdesine verildiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Aylık 1,5 milyar lirayı bulan gelirlerin belediye dışındaki özel hesaplara yönlendirildiği ortaya çıkarken, yürütülen soruşturma sonrası kontrol yeniden kamuya geçti. Devletin müdahalesiyle birlikte döküm sahalarının yönetimi İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş.'ye devredildi ve artık hafriyat döküm ücretleri doğrudan belediyeye ait resmi banka hesabına yatırılıyor.
Aylık 1,5 milyar lira zarar
Bunun ardından yargının harekete geçmesiyle soruşturma derinleştirilmiş ve firari şüpheli Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılarak suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlığına da el konulmuştu.
Gelirler artık kamu hesabına aktarılıyor
Yolsuzluğun, hafriyat vurgununun ve tekelleşme ağının ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı ve hafriyat döküm sahalarının kontrolü yeniden kamu otoritesine geçti.
Bu müdahaleyle birlikte daha önce İmamoğlu'nun 'peşkeş çektiği' kişilerce kontrol edilen gelir akışı kesildi.
Artık hafriyat döküm ücretleri, İBB'nin kendi iştirak şirketi olan İSTAÇ A.Ş.'nin Ziraat Bankası'nda açtığı resmi banka hesabına aktarılıyor.