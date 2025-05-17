İBB’de hafriyat tekeli çöktü: Gelirler artık kamu hesabına aktarılıyor

'nun uhdesine verildiğini ve İBB'nin aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığını öne sürmüştü.

'nun uhdesine verildiğini ve İBB'nin aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığını öne sürmüştü.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda tanık olarak ifade veren Ö.K, belediyenin hafriyat ve döküm işlerinin tekel haline getirilerek şüpheli

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda tanık olarak ifade veren Ö.K, belediyenin hafriyat ve döküm işlerinin tekel haline getirilerek şüpheli

Bunun ardından yargının harekete geçmesiyle soruşturma derinleştirilmiş ve firari şüpheli Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılarak suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlığına da el konulmuştu.