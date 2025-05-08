Hafriyattan ayda 1,5 milyar lira vurgun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, hafriyat ve döküm sahasına sıçradı. İBB’nin hafriyat ve döküm işlerinde aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Uzun yıllardır inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraşan Ö.K., İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade verdi. Ö.K., Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbul’daki hafriyat döküm işlerini tekeline aldığı süreci detaylı şekilde anlattı.





6 YIL ÖNCE TEKELLEŞTİ

İstanbul'da yaklaşık 6 yıl önce hafriyat döküm işlerinin bir anda tekelleşip Gülibrahimoğlu’nun uhdesine verildiğini belirten Ö.K., onun da fahiş fiyatlar uyguladığı bilgisini verdi. Ö.K., “Döküm sahasının bulunduğu ancak başta döküm sahası olmayan alana bu şahsa özel sütre yaptırma işi İSFALT tarafından verildi. Bu sütre işlerini fahiş fiyata yaparak çok ciddi gelir elde etti. Sütreyle çevirme işlemlerinin devam ettiği bu alanda Gülibrahimoğlu'na döküm izni verilerek belediyenin uhdesinde bulunması gereken döküm sahalarının kontrolü tamamen bu şahsa verilmiştir” dedi.





PARA NAYLON FATURAYLA DIŞARI

Belediyenin kontrolünde olan sistemin nasıl değiştiğini anlatan Ö.K., “Döküm ve hafriyat işleri bu şahıs gelene kadar belediyenin uhdesindeydi. Hafriyat parası belediyenin hesabına yatar, döküm sahasında ortak olan kişi bu gelirden pay alırdı. Şimdi ise para bu şahsın hesabına yatmaktadır. Yatırılan paralarda yapılacak inceleme sonucu görülecektir ki, naylon fatura tekniğiyle para dışarı çıkarılmaktadır. İçi boş olan bir şirket bu yöntemle dolu hale getirilmekte, hem vergi kaçırılmakta hem de sürekli beraber olduğu Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a nakit para akışı sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.





YURT DIŞINA ÇIKTI İŞE DEVAM EDİYOR

Gülibrahimoğlu’nun yurt dışına kaçmasına rağmen faaliyetlerine devam ettiği bilgisini veren Ö.K. “Bu şahıs, hafriyat işlerine ‘Kuzey İstanbul Modern İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ile devam etmekte, ‘Güney Cebeci’ firması ile de orman sahasını işgal ederek taş kırım işleri yapmaktadır. Tekelleşme neticesinde İstanbul'da birçok kişi mağdur olmaktadır. Belediye iştiraklerinden iş alan firmalar bu şahıstan mıcır almaya yönlendirilmektedir” iddiasında bulundu.





AYLIK KAYIP 1,5 MİLYAR TL

İBB içindeki yapının bu sürece bilinçli göz yumduğunu öne süren tanık Ö.K. şunları kaydetti: “Çiftalan'daki kum ocağında da usulsüz birçok işlem yapmaktadır. Bu yaptığı işlerin tamamına belediye göz yummakta ve Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz üzerinden menfaat temin etmektedirler. İBB'nin uzun yıllar büyük gelir kalemlerinden olan bu alanı bir şahsa devretmesi neticesinde belediye gelirlerinde de yaklaşık 1,5 milyar liralık aylık bir kayıp oluşmuştur. Bu kayıp sadece belediyenin değil, tüm İstanbulluların kaybıdır.”





Mal varlığına el konuldu

Hafriyat ve döküm işlerinde kurduğu tekel nedeniyle günlük 1 milyon dolar kazandığı belirtilen firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği geliri kendi ve yakınlarının hesaplarında sakladığı belirlendi. Şüphelinin mal varlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu.



