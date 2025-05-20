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İmamoğlu'nun para kasasının 'kurye' kardeşi de tutuklandı

İmamoğlu'nun para kasasının 'kurye' kardeşi de tutuklandı

22:4920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
AA
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İBB başkanlık konutunu ofis olarak kullanan tutuklu Fatih Keleş.
İBB başkanlık konutunu ofis olarak kullanan tutuklu Fatih Keleş.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarından Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı. Kardeş Keleş'in örgütün kuryeliğini yaparak, 'kasaya' para taşıdığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Örgütün paralarını taşımış

Soruşturma kapsamında, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kardeş Keleş tutuklandı

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Zafer Keleş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından tutuklaması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan Zafer Keleş'in tutuklanmasına karar verildi.



#Fatih Keleş
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