Paket götürdüğü sokakta 5 yerinden bıçaklanan kurye ağır yaralandı

Eskişehir Kuryeler Birliği, kan donduran olayla ilgili basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Birlik Başkanı Gökay Başaran, yapmış olduğu açıklamada, "EKB olarak, meslektaşımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyor, öfkemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz! Alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan değerli bir meslektaşımız, hiçbir insani değeri olmayan bir cani tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Bu korkakça saldırı, yalnızca bir bireye değil, tüm kurye camiasına, emeğe ve insanlık onuruna yapılmış ağır bir ihanettir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren şahsın utanmadan 'zevk için yaptım' şeklindeki ifadeleri, karşımızda bir insan değil, açıkça toplum için bir tehdit, bir canavar olduğunu göstermektedir. Bu sözler bile, failin akıl sağlığının değil, vicdan ve ahlakının olmadığının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.