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Diyarbakır'da motorkurye yayalara çarptı: Yaralılar var

Diyarbakır'da motorkurye yayalara çarptı: Yaralılar var

23:5118/05/2025, Pazar
IHA
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da motokuryenin, yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Diyarbakır'da motokuryenin yayalara çarpması sonucu 2'si yaya 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada yayalar ve motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.



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