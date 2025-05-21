İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve ikinci kez 'etkin pişmanlık' ifadesi veren Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık ifadesi veren İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
Etkin pişmanlık ifadesi verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız "etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği ve etkin pişmanlık içerir ifade verdiği" şeklinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.
"Haberler sonrası özellikle son 3 gündür suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu isimli şüphelinin avukatları olan Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan organizesinde, şüpheli Ertan Yıldız ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığıyla halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', bunun için Yıldız'ın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır."