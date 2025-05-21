İBB iştirakleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kritik bir tanık olan Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadelerde, iştirakler üzerinden yürütülen kamu zararına yol açan uygulamaları detaylarıyla anlatmış; bazı kamu görevlileri ve yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etmişti. Mart 2025 itibarıyla Ertan Yıldız, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve kent yönetimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gündeme gelmiştir.