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İtirafçıya tahliye: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarkın kilit ismiydi, Ertan Yıldız serbest bırakıldı

İtirafçıya tahliye: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarkın kilit ismiydi, Ertan Yıldız serbest bırakıldı

Burak Doğan
13:3121/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve ikinci kez 'etkin pişmanlık' ifadesi veren Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık ifadesi veren İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Etkin pişmanlık ifadesi verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız "etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği ve etkin pişmanlık içerir ifade verdiği" şeklinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberler sonrası özellikle son 3 gündür suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu isimli şüphelinin avukatları olan Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan organizesinde, şüpheli Ertan Yıldız ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığıyla halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', bunun için Yıldız'ın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır."

Ertan Yıldız kimdir, nereli?

İBB iştirakleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kritik bir tanık olan Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadelerde, iştirakler üzerinden yürütülen kamu zararına yol açan uygulamaları detaylarıyla anlatmış; bazı kamu görevlileri ve yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etmişti. Mart 2025 itibarıyla Ertan Yıldız, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve kent yönetimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gündeme gelmiştir.

1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını aldı.

5 yıllık finans sektörü tecrübesi ardından özel sektörde sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca şirket ortaklıkları ve üst düzey yöneticilik yaptı. Bu dönemde yönetimi altındaki şirketler ISO listelerinde ve ihracat sıralamalarında önemli yerlerde oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte Başkan Danışmanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuğu olan Ertan Yıldız, İngilizce bilmektedir.



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