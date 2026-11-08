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Trabzon'da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tonya ilçesinin yüksek kesimleri, Kadırga Yaylası, Şalpazarı ilçesinin yüksek kesimlerindeki bazı mahalleler ile Sis Dağı ve Alaca Yaylaları da kar yağışıyla beyaza büründü.

Ordu'da ise gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla bölgede güzel manzaralar oluştu.

Rize'de de yağışın ardından gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı görüldü.

Artvin'de dün zaman zaman etkili olan yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Artvin merkez ile Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinin yüksek rakımlı köy ve yaylaları karla kaplandı.

Kentin önemli turizm noktalarından Kafkasör Yaylası ile Atabarı Kayak Merkezi'nde ağaçlar ve doğal alanlar beyaz örtüyle kaplanırken kayak merkezine sezonun ilk karı yağdı.

Öte yandan Borçka-Camili kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.


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Başlıklar :Artvinkar yağışıorduRİzeTrabzon
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Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü
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