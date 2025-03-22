Üç firari yakalandı: Ertan Yıldız gözaltında

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının kilit firari isimleri tek tek yakalanıyor. İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Uğurhan Atma gözaltına alındı. Yıldız ve Gökçe İstanbul’da, Atma ise Muğla'da yakalandı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı 90'a çıktı. Söz konuşu şüphelilerden Yıldız’ın, İstanbul Bakırköy’de Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet istediği, alamayınca belediyeden 197 milyon lira para cezası kestirdiği iddia edilmişti.