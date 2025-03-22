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Üç firari yakalandı: Ertan Yıldız gözaltında

Üç firari yakalandı: Ertan Yıldız gözaltında

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Uğurhan Atma.
Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Uğurhan Atma.

Yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi İştirakler Başkanı Ertan Yıldız ile İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Uğurhan Atma dün gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 90’a yükseldi.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının kilit firari isimleri tek tek yakalanıyor. İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Uğurhan Atma gözaltına alındı. Yıldız ve Gökçe İstanbul’da, Atma ise Muğla'da yakalandı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı 90'a çıktı. Söz konuşu şüphelilerden Yıldız’ın, İstanbul Bakırköy’de Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet istediği, alamayınca belediyeden 197 milyon lira para cezası kestirdiği iddia edilmişti.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİLER

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da emniyette ifadesi alınmaya başlandı. İmamoğlu burada ifadesi tamamlandıktan sonra terör soruşturması ile ilgili ifade verecek. Öte yandan İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen şüphelilerden Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan’ın da telefonlarının şifresini vermedikleri öğrenildi.



#Yolsuzluk
#Uğurhan Atma
#Buğra Gökçe
#Ertan Yıldız

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