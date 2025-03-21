İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen "Yolsuzluk" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ve ilk gün yakalanamayan Ertan Yıldız yakalanarak gözaltına alındı.





İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı olan Ertan Yıldız İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi Operasyonla ilgili gözaltı sayısı 88 oldu.





Ertan Yıldız'ın operasyon günü polis takibinden kaçmak ve yakalanmamak için cep telefonunu eşinin çantasına atıp kaçtığı iddia edilmişti.

Rüşveti kabul etmeyen AVM'ye usülsüz ceza

Soruşturma kapsamında müşteki sıfatı ile bulunan Capacity Avm sahiplerine; Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden İBB Meclis İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve telefonunu eşinin çantasına bırakarak emniyet takibinden kaçan Ertan Yıldız’ın, 19.03.2025 tarihinde göz altına alınan Süleyman ATİK aracılığı ile; “…15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon Euro verin aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız…” tehdidinde bulundukları, bu teklifin kabul edilmemesi sonrasında da ilgili AVM’ye 197 milyon lira ceza kesildiği iddia ediliyor.





Capacity AVM, belediyeye otopark için ruhsat talebinde bulunuyor. Ertan Yıldız’a yakın isim olan ancak belediyede herhangi bir sıfatı olmayan Süleyman Atik, AVM sahiplerine ulaşarak;bu işi 5 Milyon Euro rüşvet karşılığında Ertan Yıldız’ın çözebileceğini söylüyor. Para verilmeyince de iş çözülmüyor üzerine yüklü miktarda (197 milyon lira) ceza kesiliyor.





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Mal varlığına el konuldu

AVM sahipleri Ertan Yıldız ve Süleyman Atik’ten şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertan Yıldız’ın mal varlığına el koydu.



