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Halk otobüsleri bugün duracak

Halk otobüsleri bugün duracak

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İBB’nin yıllardır eksik ödeme yaptığı Özel Halk Otobüsü esnafı isyan bayrağını çekti. Grev kararı alan otobüs esnafı bugün çalışmayacak. Günde 2 milyon yolcu taşıyan 3 bin 41 otobüsün devreden çıkması İstanbul’da büyük keşmekeşe yol açabilir. Metro işçileri de toplu iş sözleşmede anlaşamazsa 27 Mayıs’ta seferleri durduracak.

CHP’li İBB yönetiminin yıllardır geriden ve eksik ödeme yaptığı Özel Halk Otobüsü esnafı, isyan bayrağını çekti. Belediye, en son 15 Mayıs’ta yapması gereken ödemeleri yapmadı. Bunun üzerine İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, grev kararı aldıklarını açıkladı. İBB yönetimi, tüm İstanbul’da hayatı felç edecek grev kararıyla ilgili müzakere talebinde dahi bulunmayınca, İETT’ye bağlı çalışan Özel Halk Otobüsü sahipleri bugün greve gidecek. Milyonlarca İstanbullu alternatif

ulaşım yollarına yöneldi. Günde 15 binden fazla seferle 2 milyon yolcu taşıyan 3 bin 41 Özel Halk otobüslerinin İBB’den 6,5 milyar liradan fazla alacağı var. İBB iştiraki Metro İstanbul işçileri de toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamazsa 27 Mayıs'ta seferleri durduracak.


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