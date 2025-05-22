Halk otobüsleri bugün duracak

CHP’li İBB yönetiminin yıllardır geriden ve eksik ödeme yaptığı Özel Halk Otobüsü esnafı, isyan bayrağını çekti. Belediye, en son 15 Mayıs’ta yapması gereken ödemeleri yapmadı. Bunun üzerine İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, grev kararı aldıklarını açıkladı. İBB yönetimi, tüm İstanbul’da hayatı felç edecek grev kararıyla ilgili müzakere talebinde dahi bulunmayınca, İETT’ye bağlı çalışan Özel Halk Otobüsü sahipleri bugün greve gidecek. Milyonlarca İstanbullu alternatif