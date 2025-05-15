Başakşehir'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde yanmaya başlayan otobüsle ilgili teknik bir arıza olduğu düşünülüyor.
Başakşehir'de, seyir halindeki İETT otobüsü yandı. Yangının sebebi belirlenemezken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.
Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
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