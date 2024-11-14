İETT otobüsü tünelde yandı

Dün İETT otobüsleri ile ilgili bir haber de Sancaktepe’den geldi. Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altında kaldı. 3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.