İETT otobüsü tünelde yandı

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde dün sabah Beşiktaş yönünde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanla kaplanan tünelin Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı.
İstanbul’da dün sabah korku dolu dakikalar yaşandı. Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Bomonti Tüneli'nden Dolmabahçe yönüne giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak alev aldı. Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Otobüsten çıkan dumanlar tünelin içerisini kaplarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, tünelin Beşiktaş yönünü araç trafiğine kapatırken, otobüsteki yangın, aracın şoförü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasar gören otobüs, ekiplerin çalışmasının ardından tünelden kaldırıldı. Tünelin açılmasının ardından Şişli'deki tünel girişinin bulunduğu bölgede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.
İETT otobüsü çocuk ezdi
- Dün İETT otobüsleri ile ilgili bir haber de Sancaktepe’den geldi. Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altında kaldı. 3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.