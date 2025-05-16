İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmalleriyle sık sık gündeme gelen İETT otobüslerinde yaşanan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir’de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün sabah saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.