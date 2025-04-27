Otobüs terminalinde silah paniği

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Bir yolcunun bavulunda yapılan X-Ray kontrolünde, bavulda silah olduğu tespit edildi. Durumu öğrenen yolcu bavulunu bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.