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Otobüs terminalinde silah paniği

Otobüs terminalinde silah paniği

10:5927/04/2025, Pazar
IHA
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Kaçan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Kaçan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcunun valizinden silah çıktı. Yaşanan olay sonrası kaçan yolcu, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Bir yolcunun bavulunda yapılan X-Ray kontrolünde, bavulda silah olduğu tespit edildi. Durumu öğrenen yolcu bavulunu bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.


#Bursa
#Otobüs Terminali
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