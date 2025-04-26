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Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği silahla vurdu

Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği silahla vurdu

19:4626/04/2025, Cumartesi
IHA
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Köpeği vuran yaşlı adam polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Köpeği vuran yaşlı adam polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Antalya'da 83 yaşındaki adam, kendisine saldıran köpeği silahla vurdu. Vücuduna iki kurşun isabet eden köpek telef olurken, emekli polis olduğu öğrenilen yaşlı adam polis merkezine götürüldü.

Antalya'da yaşlı bir adam, kendisine saldıran işletmenin 12 yıldır bakımını yaptığı köpeğe tabancayla ateş etti. Polis merkezine götürülen yaşlı adam ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 kurşun isabet eden ve kliniğe kaldırılan köpek telef oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2049 sokak üzerinde önceki gün meydana gelen olayda, isminin M.K. (83) olduğu olduğu öğrenilen yaşlı adam, kendisine saldıran bir işletmenin 12 yıldır bakımını yaptığı Lady isimli köpeği silahla vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden ve işletme sahibi tarafından özel bir kliniğe götürülerek tedaviye alınan Lady veteriner hekimin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emekli polis olduğu öğrenilen yaşlı adam polis merkezine götürüldü. M.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Saldıran köpekten kaçtı

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olayın yaşandığı yerde yapılan çalışmada çok sayıda mermi kovanına rastlandığı öğrenildi. Öte yandan, yaşlı adamın kendisine saldıran köpeği vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.K.'nın işletmenin yan tarafında bulunan köpekten kaçtığı ve daha sonra vurduğu anlar görüldü.

12 yıldır işletme sahipleri bakıyordu

Köpeğin vurulma anına şahit olan Burak Şerif balcı isimli vatandaş, "Stüdyoda otururken bir ses duyduk. İlk başta silah sesi olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımda bir kez daha silah sıkıldı. Kurşunun yanımdan geçtiğini fark ettim ve sesini duydum. Hemen geri çekildim, arkadaşım ‘Silah sıkıyorlar çıkma' diye seslendi. Sonra geri çıktığımda yaşlı bir amca köpeği vurmuş, köpek koşarak kanlar içerisinde kaçıyordu. Polise haber verip köpeği hemen veterinere götürdük. Polis ekibi yaşlı amcayı karakola götürdü. Köpeğin vurulduğu köşede 3 mermi kovanı bulundu. Köpeğe 12 yıldır buradaki işletme bakıyordu. Vücuduna iki kurşun isabet etmiş, klinikte tedaviye alındı ama öğle saatlerinde kaybettik" dedi.

Saldıran köpeğin vurulmasına tepki gösterdiler

Lady isimli köpeğin yaşlı adamın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle ölümünün ardından hayvan severler olayın yaşandığı yerde toplanarak tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ve hayvanseverler adına burada konuşan Özlem Başargil, şahsın cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Yıllardır sokakta yaşayan, çevredeki insanların sahiplendiği, sevdiği, birlikte büyüdüğü Lady isimli köpek öldürüldü. Olayın faili olan kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Lady öldürüldü" şeklinde konuştu.



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