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Çözüm değil alışma kılavuzu: CHP'li Silivri Belediyesi'nden tepki çeken uygulama

Çözüm değil alışma kılavuzu: CHP'li Silivri Belediyesi'nden tepki çeken uygulama

16:2226/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Silivri Belediyesi köpek yemi dağıtıp sahipsiz köpeklere karşı korunma taktikleri verdi.
Silivri Belediyesi köpek yemi dağıtıp sahipsiz köpeklere karşı korunma taktikleri verdi.

CHP'li Silivri Belediyesi'nin çocuklara köpek saldırısından korunmayı öğreten kitapçık ve köpeklere yem dağıtması, sahipsiz köpek sorununa çözüm bekleyen vatandaşlardan büyük tepki çekti.

Türkiye’de sokak köpekleriyle ilgili tartışmalar alevlenmişken, CHP'li Silivri Belediyesi'nin yaptığı uygulama şaşkınlık meydana getirdi. Belediye, çocuklara köpek saldırısından nasıl kurtulabileceklerini anlatan bir kitapçık dağıttı.


Üstelik bununla yetinmeyip, çocuklara küçük poşetlerde köpek yemi de verdi. Yemin amacı ise kitapçıkta açık açık yazıldı:
"Köpekler resimdeki kadar büyüsün diye."


Son yıllarda Türkiye genelinde artan sokak köpeği saldırıları ciddi bir toplumsal sorun haline gelmişken, Silivri Belediyesi’nin bu adımı tepki topladı. Vatandaşlar,
"Çocuklara saldırıdan korunmayı öğretmek yerine, sorunun kaynağını çözmek için çalışılması gerekmez mi?"
diyerek belediyeyi sert şekilde eleştirdi.

Çözüm bulmak yerine alışmayı öğretiyorlar


Sokak köpeği sorununa kökten çözüm bulmak yerine, çocuklara tehlikeye nasıl alışacaklarını öğretmek, birçok kişiye göre büyük bir yönetim zaafı olarak değerlendirildi. Ayrıca köpeklerin daha da büyümesi için yem verilmesi, "sorunun daha da büyütülmesi" olarak yorumlandı.


Sosyal medyada binlerce kullanıcı,
"Belediye, köpek saldırılarını önlemek yerine çocuklara kaçmayı öğretiyor", "Köpeklere yem vererek saldırı riskini artırıyorlar"
gibi sert tepkiler gösterdi.



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