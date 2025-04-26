Çözüm değil alışma kılavuzu: CHP'li Silivri Belediyesi'nden tepki çeken uygulama

Türkiye’de sokak köpekleriyle ilgili tartışmalar alevlenmişken, CHP'li Silivri Belediyesi'nin yaptığı uygulama şaşkınlık meydana getirdi. Belediye, çocuklara köpek saldırısından nasıl kurtulabileceklerini anlatan bir kitapçık dağıttı.

Sokak köpeği sorununa kökten çözüm bulmak yerine, çocuklara tehlikeye nasıl alışacaklarını öğretmek, birçok kişiye göre büyük bir yönetim zaafı olarak değerlendirildi. Ayrıca köpeklerin daha da büyümesi için yem verilmesi, "sorunun daha da büyütülmesi" olarak yorumlandı.