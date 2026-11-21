Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, evde bulunan yatak küle dönerken dairede maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın söndürüldü.
Site sakinleri yangına tüplerle müdahale etti
Alanya'nın Kestel Mahallesi Okanlar Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanda yangın, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kimsenin bulunmadığı dairede yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Daireden yükselen dumanları fark eden site sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Ekipler, ardından dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Dairede maddi hasar oluşurken, evdeki bir yatak tamamen yanarak küle döndü.
İnceleme, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatıldı.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir
Gündem
Sultanahmet Camii'ndeki paylaşımı tepki toplamıştı: Oyuncu Çiğdem Batur hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem
Rize'de dere kırmızı aktı: Kontrolsüz deşarj gerçekleştiren tesis tespit edildi
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.