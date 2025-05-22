İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında, İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu ve şüpheli İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında şüpheli Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği iddia edilmişti. Ayrıca, şüpheli Çetin'in MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği öne sürülmüştü.