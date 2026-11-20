Helen Yayı’nda 8’lik deprem senaryosu, tsunami detayı da ortaya çıktı: 'Türkiye'nin neredeyse tamamı etkilenecek'
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Ege Denizi’ndeki Helen Yayı’nın bütünüyle kırılması ihtimaline yönelik geliştirdikleri modelde, 8’in üzerinde büyüklüğe sahip bir depremin Türkiye’nin neredeyse tamamında hissedilebileceğini açıkladı. Kutoğlu, yaşanabilecek depremde en fazla hasarın zayıf zeminli bölgelerde görülebileceğini, tsunami oluşması halinde ise Ege kıyılarında 1 ila 2 metre arasında dalga yüksekliği hesaplandığını söyledi.
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