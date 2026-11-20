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Başrolünü Devrim Özkan ile paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filminin galasıyla gündeme gelen oyuncu Mehmet Günsür, bu kez 20 yaşındaki oğlu Ali ile sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Galada babasıyla yan yana görüntülenen Ali Günsür'ün boyu ve benzerliği dikkat çekti.

DAHA ÖNCE EŞİ KATERİNA MONGİO GÜNDEME GELMİŞTİ

Mehmet Günsür'ün ailesi kısa süre önce de bir festival katılımı sırasında eşi Katerina Mongio'nun görüntülerine yönelik sosyal medya yorumlarıyla gündeme gelmişti. Mongio hakkında yapılan eleştirel yorumlar, çiftin birlikte katıldığı etkinlik sonrası sosyal platformlarda tartışma konusu olmuştu.

MEHMET GÜNSÜR'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Eşi Katerina Mongio'ya yönelik yapılan olumsuz değerlendirmelere net bir tavırla karşılık veren Mehmet Günsür, tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

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"Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir."

Hayat

Gözlerden uzak yaşıyorlardı: Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşini görenler yorum yağdırdı