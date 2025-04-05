Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı sırtından hançerleyenlere

Yarınki kurultayda aday olmayacağını belirten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’i topa tuttuğu açıklama gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, şaibeli bir kurultayla kaybeden Kılıçdaroğlu’nun kurultaya meşruluk kazandırmamak için aday olmadığını ifade etti. Açıklamada 6 Nisan’ın yani yarınki kurultayın baz alındığı vurgulandı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı istediğini ancak yakın çevresine “Parti içinde bir bölen olmak istemiyorum” dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar “Bu kongrede aday değil. Bir sonrakinde aday olabilir. Mesaj açık ve net” değerlendirmesinde bulundu. Daha önce kurultayda şaibe olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, çok konuşulan önceki akşamki açıklamasında, üstü kapalı olarak, yolsuzluk paralarıyla delege satın alındığı iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu, “Sırtımdan hançerlendim” sözleriyle daha önceki konuşmalarında işaret ettiği Özel-İmamoğlu ikilisine “Aday olmama kararımın nedeni ‘Aday olursan yüzüne tükürürler’ diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım” diye net yanıt verdi. Yeniden adaylığı gündeme gelince aynı çevrelerin tekrar harekete geçtiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun tükürük vurgusunu ise Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Başkan Özgür Özel’e yaptığı kaydedildi. “Aday olmama kararımın nedeni, ‘Hangi yüzle aday olacaksın’ diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir” sözlerinin adresinin de Kılıçdaroğlu’nu eleştiren gazeteciler Yalçın Doğan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar olduğu belirtildi.