Dünya İşgalci İsrail askerleri Gazze sınırında halka saldırdı 69 Filistinli yaralandı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri Gazze sınırında halka saldırdı: 69 Filistinli yaralandı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine işgalci İsrail askerleri tarafından düzenlenen saldırıda 69 Filistinli yaralandı. İşgalci İsrail askerleri, gösteriyi AA için takip eden serbest gazeteci Muhammed Dahlan'ın kamerasını plastik mermiyle hedef aldı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri 69 Filistinliyi yaraladı.
İşgalci İsrail askerleri 69 Filistinliyi yaraladı.

İşgalci İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 69 Filistinli yaralandı.

  • Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 26'sı gerçek mermiyle olmak üzere 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

AA kamerası da İsrail askerlerinin hedefinde

İşgalci İsrail askerleri AA için çalışan serbest gazetecinin kamerasını hedef aldı.

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteri sırasında Anadolu Ajansı (AA) için çalışan serbest gazeteci Muhammed Dahlan'ın kamerasını da plastik mermiyle hedef aldı.

Saldırı sonrası kamera kullanılamaz hale geldi.
  • Saldırıyı yara almadan atlatan Dahlan, işgalci İsrail askerleri tarafından vurulan bir gence yaklaştığında kendisine de ateş açıldığını söyledi.

Dahlan, saldırı sırasında kamerasının isabet alarak kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İşgalci İsrail, barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Şehit olan Filistinli sayısı 320'den fazla

  • El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başından bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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