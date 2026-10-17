Yerleşimci teröristler Gazze sınırında

Filistin topraklarına dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Siyonistlerin kurduğu aşırı sağcı Nahala Derneği, önceki gece Gazze’yi çevreleyen beton blokların İsrail tarafında konteynerlerden oluşan yeni bir yasa dışı istila birimi kurduğunu açıkladı. Örgütün X hesabından yapılan paylaşımda “Siz uyurken, bu gece Gazze kentine bakan yeni bir yerleşim kurduk” ifadeleri yer aldı. 700’ün üzerinde İsraillinin katıldığı belirtilen eyleme, Gazze’nin gasbedilmesi amacıyla oluşturulan “Gazze Öncüleri” grubunun yerleşeceği duyuruldu.

HÜKÜMETE ÖNÜMÜZÜ AÇ ÇAĞRISI

Nahala Derneği’nin açıklamasında, Gazze’nin “İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası” olduğu iddia edilerek, “Düşmana net bir yenilgi hissini ancak toprakların ele geçirilmesi ve yerleşime açılması verecektir” denildi. Açıklamada, Tel Aviv’deki aşırı sağcı İsrail hükümetinden, uluslararası güçlerin istila birimleri nedeniyle kurduğu baskıya direnmesi ve Gazze’nin kuzeyinde yeni yasa dışı istila birimi kurulması için izin vermesi yönünde çağrı yapıldı. İngiltere başta olmak üzere 12 Avrupa ülkesi, eylül ayında İsrail'deki aşırı sağcı hükümete istilacı Yahudilerin Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

LİDERLERİ YAPTIRIM ALTINDA

2005’te kurulan ve “Büyük İsrail” iddialarına dayanan hareket, Batı Şeria’da Filistinlilerin toprakları üzerindeki varlığına karşı çıkıyor. Örgütün başındaki 73 yaşındaki Daniella Weiss, İngiltere ve Kanada’nın yaptırım listesinde bulunuyor.

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