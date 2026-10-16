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İsrail’de koalisyon kavgası büyüyor: Netanyahu üç kritik bakanlığı bırakmak istemiyor

İsrail’de koalisyon kavgası büyüyor: Netanyahu üç kritik bakanlığı bırakmak istemiyor

09:57, 16/10/2026, Cuma
AA
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İsrail’de koalisyon kavgası büyüyor: Netanyahu üç kritik bakanlığı bırakmak istemiyor
İsrail seçime hazırlanıyor

Terör devleti İsrail’de seçim sonrası kurulacak hükümette kritik koltuklar için gerilim tırmanıyor. Katil Netanyahu’nun üç önemli bakanlığı Likud’da tutma planı, Ben-Gvir cephesinde koalisyondan dışlanma endişesini artırdı.

Soykırımcı İsrail'in eli kanlı Başbakanı
Binyamin Netanyahu
, seçimleri kazanması ve hükümeti kurması durumunda Savunma, Ulusal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarını elinde tutma niyetinde olduğunu belirtti.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki Akka kentinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, kurulacak hükümette Savunma, Ulusal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarını lideri olduğu Likud Partisi'nin elinde tutmayı planladığını açıkladı.

Netanyahu üç kritik bakanlığı bırakmak istemiyor

Başbakan Netanyahu'nun açıklamaları, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile arasında seçimlerden sonra kurulacak kabinedeki bakanlıklar konusunda yaşanan görüş ayrılığını ortaya koydu.

Ben-Gvir, 23 Eylül'de, genel seçimler sonrası kurulacak yeni hükümette kendisi için Savunma Bakanlığını, partisinin (Yahudi Gücü) iki numaralı ismi Tally Gotliv için ise Adalet Bakanlığını istemişti.

Yahudi Gücü Partisi'nden koalisyon iddiası

Yahudi Gücü Partisinden yapılan açıklamada ise kilit bakanlıkların Likud'un elinde kalmasının Ben-Gvir'i kurulacak koalisyon hükümetinden dışlama amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Gizli olan açığa çıktı. Savunma, Ulusal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarını Likud Partisi'nin elinde tutma planı, Ben-Gvir ile Yahudi Gücü Partisi'ni koalisyondan çıkarıp yerine Gadi Eisenkot'u (Yashar Partisi lideri) getirme ve bakanlıkları 'sol'a tahsis etme yönünde bir karar alındığını gösteriyor." ifadesi yer aldı.

Ben-Gvir'den Netanyahu'ya açık mesaj

Ben-Gvir, iki gün önce Yedioth Ahronoth gazetesi ve Ynet internet sitesi tarafından düzenlenen bir konferansta Netanyahu'ya hitaben, "Benim elimden koltukları alacağına git Eisenkot'tan al." demişti.

Netanyahu'yu Eisenkot ile birlik hükümeti kurmayı planlamakla suçlayan Ben-Gvir, "Bu hatayı yapma. Hükümet tamamen sağcı kalmalı." ifadesini kullanmıştı.


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Başlıklar :Ben-Gvirnetanyahuisrail
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