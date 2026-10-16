Karabük’te otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Karabük'te ekilen 'mucize bitki' çiçek açtı: Kilosu 800 bin liraya satılacak! 80 bin çiçekten sadece yarım kilo ürün elde ediliyor

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.