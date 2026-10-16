Trump canlı yayında idam kararını değiştirdi: 'Kurşuna dizilecek'
09:36, 16/10/2026, Cuma
DHA
Nidal Malik Hasan - Donald Trump
2009’da Fort Hood Üssü’nde 13 kişiyi öldüren eski ABD askeri Nidal Malik Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesi planlanıyor. Trump, infazın canlı yayınlanmayacağını duyururken kurbanların ailelerinin infazı izleyebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Texas’taki Fort Hood Üssü’nde 2009’da 13 kişiyi öldüren eski ABD ordusu personeli
Nidal Malik Hasan'ın infazının canlı yayınlanmayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Texas’taki Fort Hood Üssü’nde 2009’da 13 kişiyi öldüren eski ABD ordusu personeli Nidal Malik Hasan'ın infazının canlı yayınlanıp yayınlanmaması konusundaki kararı duyurdu.
Kurşuna dizilecek
Trump, Hasan'ın 13 kişiyi öldürmesi nedeniyle kurşuna dizilerek idam edilmeyi hak ettiğini belirterek, ABD'nin ‘teröristleri’ nasıl cezalandırdığını tüm dünyanın bilmesini istediğini bildirdi. İnfazın canlı yayınlanmasının ‘pek çok iyi niyetli ve vicdanlı insan’ tarafından uygun bulunmayıp izlenmeyeceğini aktaran Trump,
“Hasan, planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ancak bu olay canlı yayınlanmayacak”ifadesini kullandı.
Trump, infazın kurbanların aileleri tarafından izlenebileceğini kaydetti.
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