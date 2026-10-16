Beşiktaş galibiyete sevinemedi! Önder Özen kötü haberi verdi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım rakibini 3-2 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kötü haberi şöyle verdi:

"Tam şu anı soruyorsanız çok mutlu değilim. Çünkü içeride bir çalışma arkadaşım sedyede yatıyor. Birazdan onu ambulansla hastaneye kaldıracağız. Serdar kardeşimiz, fizyoterapist arkadaşımız... O bir rahatsızlık yaşadı. Onun rahatsızlığı nedeniyle biz galibiyetin mutluluğunu yaşamadık, yaşamayalım da zaten. Yani önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. O sebeple tam şu anı sorduğunuz için şu an çok mutlu değilim elbette. Belki burada kalma ihtimali de var. Burada kalabilir. Umarım kalmaz, onu da alıp dönmek isteriz. Ama müşahede altında tutulması gerekiyor. Şimdilik üniversite hastanesinde tedavisine başlanacak."

Beşiktaş: Hayati tehlikesi yok

Öte yandan Beşiktaş'tan konuyla ilgili sabah saatlerinde resmi bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, "Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz’ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

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