Italiano'dan Salih Özcan sözleri! Neden yedek bıraktığını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi müsabakasında Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11 tercihi hakkında maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan'ı yedek kulübesinde başlatıp Wilfred Ndidi'ye görev vermesiyle ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ndidi'yi de işin içine katmalıyız. Salih Özcan bu sezon çok fazla maç oynadı. Milli takıma gitti. Bu süreçte yoran yolculuklar da var ve ayrıca önümüzde çok fazla maç var. Ndidi'nin de süre alması ve ritmi kazanması gerekiyor. İyi ve kaliteli bir oyuncu."