Italiano'dan Salih Özcan sözleri! Neden yedek bıraktığını açıkladı
21:30, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 00:38, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Salih Özcan (fotoğrafta), UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hoffenheim ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim deplasmanında Salih Özcan'ı yedek soyundurmasının sebebini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi müsabakasında Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11 tercihi hakkında maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Salih Özcan'ı yedek kulübesinde başlatıp Wilfred Ndidi'ye görev vermesiyle ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Ndidi'yi de işin içine katmalıyız. Salih Özcan bu sezon çok fazla maç oynadı. Milli takıma gitti. Bu süreçte yoran yolculuklar da var ve ayrıca önümüzde çok fazla maç var. Ndidi'nin de süre alması ve ritmi kazanması gerekiyor. İyi ve kaliteli bir oyuncu."
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