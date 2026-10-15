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MAÇ ÖZETİ | Hoffenheim - Beşiktaş: 2-3

MAÇ ÖZETİ | Hoffenheim - Beşiktaş: 2-3

23:45, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 00:00, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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MAÇ ÖZETİ | Hoffenheim - Beşiktaş: 2-3
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Murillo ve Oh (2) attı. Hoffenheim'ın golleri Asllani ve Machida'dan geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 2’nci haftasında deplasmanda TSG 1899 Hoffenheim’ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti. Ev sahibi ekip ise ikinci maçlar sonunda puansız kaldı.

Hoffenheim-Beşiktaş maçından dakikalar;

Maça hızlı başlayan Hoffenheim, 3’üncü dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan Bernardo’nun ortasında Machiha’nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Beşiktaş, 7’nci dakikada Orkun ile gole yaklaştı. Trossard’ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Orkun’un şutunda savunma son anda ayak koydu.

20’nci dakikada atılan uzun pasla kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Hlozek’in şutunda top yan ağlarda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Beşiktaş, üst üste pozisyonlar yakaladı. Trossard ve İlhan Fakılı ile girdiği pozisyonları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, aradığı golü 60’ıncı dakikada buldu.

Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Trossard pasını Ndidi’ye verdi. Ndidi’nin topukla bıraktığı topa Oh vuruşunu yaptı. Oluşan karambolde Murillo’nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

68’inci dakikada Hoffenheim beraberliği yakaladı. Kısa paslarla Beşiktaş yarı sahasına yerleşen Alman ekibinde Lemperle’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Asllani, Agbadou’dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Beşiktaş, 73’üncü dakikada bir kez daha öne geçti. Siyah-beyazlıların hızlı gelişen atağında Olaitan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Oh, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Beşiktaş, 79’uncu dakikada farkı 2’ye çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan İlhan Fakılı, rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden ortaladı. Oh, penaltı noktası önünde kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

88’inci dakikada Hoffenheim farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan kazanılan kornerde Coufal’in ortasında Machida yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim’ı 3-2 mağlup etti.

ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, Beşiktaş ile ilk maçına çıktı. 23 yaşındaki savunmacı, 90’ıncı dakikada Ndidi’nin yerine oyuna dahil oldu. Ümit Akdağ, Hoffenheim karşılaşmasıyla birlikte siyah-beyazlı formayı sırtına ilk kez geçirdi.



Başlıklar :UEFA Avrupa LigiBeşiktaşHoffenheim
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