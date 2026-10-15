Irak ile Kuveyt arasında uçuşlar yeniden başladı

Online reklamlarla telefonlara sızdı

İsrailli dijital reklam şirketi Discover-Tech’in, 120 binden fazla internet sitesi ve 75 bin mobil uygulamaya ulaşan reklam ağı üzerinden kullanıcıları takip ettiği ve bazı cihazlara casus yazılım bulaştırılmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Citizen Lab ve Confiant’ın araştırmaları, sıradan ürün reklamlarının küresel ölçekte gözetim faaliyetleri için kullanılabileceğine işaret etti.