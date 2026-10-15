ÇAKIR seyir füzesi için imzalar atıldı: Silahlı kuvvetlerin vuruş gücü artacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının vuruş kabiliyetini güçlendirmeye yönelik ÇAKIR Seyir Füzesi Tedarik Sözleşmesi imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen imza töreniyle, millî imkânlarla geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi'nin Kara Kuvvetlerinin kullanımına sunulmasına yönelik süreçte önemli bir aşamaya geçildi.

ROKETSAN'ın kendi araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle başlattığı, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle ilerleyen proje kapsamında geliştirilen ÇAKIR, sahip olduğu yerli ve millî sistemlerle Türkiye'nin seyir füzeleri alanındaki kabiliyetlerine katkı sağlıyor.

Görgün: Caydırıcı ve çok yetenekli bir seyir füzesi kabiliyeti kazandık

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, ÇAKIR Projesi'nin ROKETSAN'ın mühendislik kabiliyetleri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ve geniş bir sanayi ekosisteminin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"ROKETSAN’ımızın kendi araştırma ve geliştirme ekipleriyle başlattığı, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ilgili birimlerinin destekleriyle ilerleyen bu proje sayesinde, caydırıcı ve çok yetenekli bir seyir füzesi kabiliyeti kazandık.

Haluk Görgün

ÇAKIR’ın arayıcı başlığından turbojet motoruna kadar pek çok kritik bileşeninde çok ciddi yerli ve millî katkılar bulunuyor. ROKETSAN’ımızın ana yükleniciliğinde yürütülen bu projeye yaklaşık 200 firmamız da kıymetli katkılar sundu. Sistemin kalifikasyon ve kullanıma hazır hâle getirilmesi süreçlerinde Kara Kuvvetlerimizin de önemli destekleri oldu. Bugün, alınan kararlar doğrultusunda sözleşme süreçlerini tamamlayarak imzalarımızı attık. ROKETSAN’ımızın seyir füzeleri alanında kazandığı ve dünyada takdirle takip edilen önemli bir kabiliyeti var. Bu kabiliyet, ordumuzun ihtiyaç duyduğunda güvenle kullanabileceği bir yeteneği temsil ediyor. Bu projede emeği geçen ROKETSAN çalışanlarımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımızdaki ekiplerimize, Kara Kuvvetlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

KARA ATMACA ile ortak sistem mimarisi

ROKETSAN'ın öz kaynakları ve Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle geliştirilen ÇAKIR Projesi kapsamında, farklı konfigürasyonlara sahip füze tipleri ortaya çıkarıldı.

Satıhtan satıha ve havadan satıha kullanım kabiliyetine sahip olan ÇAKIR Seyir Füzesi, hem kara hem de deniz hedeflerine karşı görev yapabilecek şekilde geliştirildi. Farklı platformlardan kullanılabilen füze, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek KARA ATMACA Silah Sistemi'nden de ateşlenebilecek.

Bu kabiliyet sayesinde farklı harekât ihtiyaçlarına yönelik esnek, hassas ve derin vuruş yeteneklerinin ortak bir sistem mimarisi içerisinde değerlendirilmesi mümkün olacak.

Yaklaşık 200 firmanın katkısıyla geliştirildi

ÇAKIR Projesi, yerli ve millî savunma sanayii ekosisteminin geniş katılımıyla yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor.

ROKETSAN'ın ana yükleniciliğinde geliştirilen projeye yaklaşık 200 firma katkı sağladı. Arayıcı başlık ve turbojet motoru gibi kritik bileşenlerdeki yerli ve millî katkılar, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki mühendislik ve üretim kabiliyetlerini güçlendirdi.

ÇAKIR'ın geliştirilmesi ve kalifikasyon süreçlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı da önemli destekler sağladı.

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