ÇAKIR seyir füzesi için imzalar atıldı: Silahlı kuvvetlerin vuruş gücü artacak
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında ÇAKIR Seyir Füzesi Sözleşmesi imzalandı. Arayıcı başlığından turbojet motoruna kadar yerli ve millî imkanlarla geliştirilen, yaklaşık 200 firmanın ortak emeği ile üretilen ÇAKIR Seyir Füzesi, KARA ATMACA Silah Sistemi'nden de kullanılabilecek.
Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen imza töreniyle, millî imkânlarla geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi'nin Kara Kuvvetlerinin kullanımına sunulmasına yönelik süreçte önemli bir aşamaya geçildi.
ROKETSAN'ın kendi araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle başlattığı, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle ilerleyen proje kapsamında geliştirilen ÇAKIR, sahip olduğu yerli ve millî sistemlerle Türkiye'nin seyir füzeleri alanındaki kabiliyetlerine katkı sağlıyor.
Görgün: Caydırıcı ve çok yetenekli bir seyir füzesi kabiliyeti kazandık
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, ÇAKIR Projesi'nin ROKETSAN'ın mühendislik kabiliyetleri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ve geniş bir sanayi ekosisteminin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:
KARA ATMACA ile ortak sistem mimarisi
ROKETSAN'ın öz kaynakları ve Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle geliştirilen ÇAKIR Projesi kapsamında, farklı konfigürasyonlara sahip füze tipleri ortaya çıkarıldı.
Satıhtan satıha ve havadan satıha kullanım kabiliyetine sahip olan ÇAKIR Seyir Füzesi, hem kara hem de deniz hedeflerine karşı görev yapabilecek şekilde geliştirildi. Farklı platformlardan kullanılabilen füze, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek KARA ATMACA Silah Sistemi'nden de ateşlenebilecek.
Bu kabiliyet sayesinde farklı harekât ihtiyaçlarına yönelik esnek, hassas ve derin vuruş yeteneklerinin ortak bir sistem mimarisi içerisinde değerlendirilmesi mümkün olacak.
Yaklaşık 200 firmanın katkısıyla geliştirildi
ÇAKIR Projesi, yerli ve millî savunma sanayii ekosisteminin geniş katılımıyla yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor.
ROKETSAN'ın ana yükleniciliğinde geliştirilen projeye yaklaşık 200 firma katkı sağladı. Arayıcı başlık ve turbojet motoru gibi kritik bileşenlerdeki yerli ve millî katkılar, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki mühendislik ve üretim kabiliyetlerini güçlendirdi.
ÇAKIR'ın geliştirilmesi ve kalifikasyon süreçlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı da önemli destekler sağladı.