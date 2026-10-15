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İçinden servet çıktı: 121 liraya aldı 23 milyon liraya sattı

İçinden servet çıktı: 121 liraya aldı 23 milyon liraya sattı

14:50, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:51, 15/10/2026, Perşembe
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İçinden servet çıktı: 121 liraya aldı 23 milyon liraya sattı
İkinci el mağazasından aldığı kağıt servet değerinde çıktı

ABD’de ikinci el mağazasından yalnızca 2,48 dolara alınan eski bir kağıt rulosunun, Bağımsızlık Bildirgesi’nin 1823 tarihli nadir kopyalarından biri olduğu ortaya çıktı. Tarihi belge, açık artırmada 477 bin 650 dolara alıcı buldu.

Müzik ekipmanları teknisyeni Michael Sparks, Nashville’deki ikinci el mağazasından 2,48 dolara satın aldığı sararmış kağıt rulosunun değerini araştırmaya başladı. Aylar süren incelemeler sonucunda belgenin, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin 1823 yılında hazırlanan nadir kopyalarından biri olduğu anlaşıldı.10 yıl garajda asılı kaldı, değerinden kimse haberdar olmadı

Nashville’de yaşayan Stan Caffy, tarihi belgeyi yaklaşık 10 yıl önce bir bahçe satışından 10 dolara satın aldı. Değerini bilmediği kağıt rulosunu garajının duvarına asan Caffy, yıllarca onu burada tuttu.

Eşinin kullanılmayan eşyaları elden çıkarma isteği üzerine belgeyi diğer eşyalarla birlikte ikinci el mağazasına bağışladı. Sparks ise tarihi eseri bağışlandıktan yalnızca iki gün sonra satın aldı.

Açık artırmada 23,6 milyon liraya alıcı buldu

Mart 2007’de Kuzey Karolina’nın Burlington kentinde düzenlenen Raynors' Historical Collectible Auctions müzayedesinde satışa çıkarılan belge için teklifler 125 bin dolardan başladı. Altı alıcının katıldığı açık artırmanın sonunda eser, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncuya 477 bin 650 dolara (yaklaşık 23 milyon 600 bin TL) satıldı.

Sparks, elde ettiği gelirle ikinci el bir otomobil almayı, evine ek bir oda yaptırmayı, ailesine destek olmayı ve paranın bir bölümünü bağışlamayı planladığını açıkladı.


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Başlıklar :michael sparksnashvillemüzayede
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