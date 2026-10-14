İzmir’de 5 bin yıllık gümüş hazine: Smyrna Antik Kenti’nde tarihi keşif

Radyokarbon tarihleme yöntemiyle yerleşimin MÖ 3'üncü bin yıla tarihlendiğinin belgelendiğini aktaran Erdem, bu yıl Tunç Çağı alanında MÖ 4. yüzyıla tarihlenen büyük kamu yapısında ve kentin kuzeyindeki savunma hattında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.





Erdem, yerleşimin doğusundaki savunma duvarı ve anıtsal giriş kapısının daha önce ortaya çıkarıldığını anımsatarak, "Kuzey, güney ve batı savunma hatlarına ilişkin verilerimiz ise sınırlı. Yeni çalışmalarla savunma sisteminin evrelerini ve kentin sınırlarını aydınlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.