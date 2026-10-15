Benzine dev indirim bekleniyor: Tabelalar değişecek
Brent petroldeki düşüşün ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Cuma gecesinden itibaren litre fiyatına 5,65 TL indirim yapılması öngörülüyor.
Brent petrolün düşüşüne paralel olarak benzin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5,65 lira indirim öngörülüyor.
Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor.
ABD ve İran arasındaki temaslarda olumlu havanın oluşması, petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi.
Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.
Benzine indirim geliyor
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 83.80 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 41.20 TL
Benzin: 84.80 TL
Motorin: 97.70 TL
LPG: 41.29 TL
Benzin: 85.10 TL
Motorin 98.00 TL
LPG: 41.20 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.