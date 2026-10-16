Cafer Mahiroğlu soruşturmasında dört kişi tutuklandı
Kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan Mehmet Necati Yağcı, Harika Akkaya, Murat Koçak ve Süleyman Özen tutuklandı. Diğer sekiz şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında “Rüşvet”, “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Halk TV’ye ve Mahiroğlu’nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
4 kişi tutuklandı
Harika Akkaya, Murat Koçak, Süleyman Özen ve Mehmet Necati Yağcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler Ali Turan, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu, Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir ve Halit Akın hakkında ise adli kontrol kararı verildi.