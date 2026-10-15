Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş: Kimi zaman LGBT kimi zaman Alpaslan Kuytul olduk

CHP’li Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlıya faturası ağır oldu: Üsküdar borç batağına böyle sürüklendi

CHP'li Sinem Dedetaş döneminde Üsküdar Belediyesi’nin mali tablosuna ilişkin açıklanan veriler dikkat çekti. Belediye ve iştiraklerinin toplam borcu Nisan 2024'te 1 milyar 42 milyon TL iken Eylül 2026'da 6 milyar 650 milyon TL'ye yükseldi. Borçtaki artış yüzde 538,8'e ulaşırken, yalnızca ÜSPER'in borcunun 5,3 milyar TL'yi aştığı açıklandı. Aynı dönemde belediyeye ait 171 taşınmazdan 164'ünün satıldığı, kasadaki nakdin ise 240 milyon TL'den 44 milyon TL'ye gerilediği belirtildi.