Trump-Şara görüşmesi sonrası İsrailli haham çıldırdı: 'İslam'a kanma siz geçici biz ebediyiz'
15:5015/05/2025, Perşembe
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Trump'ın körfez ülkeleri ile ilişkisi İsrail'i rahatsız ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan veliaht prensi Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme İsrail hahamı çılgına çevirdi. Trump'ı hedef alan haham "Sayın Başkan Trump, sizin geçici olduğunuzu, bizim ise sonsuza dek kalıcı olduğumuzu unutmayın. İslam’ın pohpohlamalarına kanma, İsrail’in yanında durma hakkına sahipsin ifadelerini kullandı.
Rusya- Ukrayna arasındaki müzakereler için barış masası İstanbul’da kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılması beklenen zirveye Türkiye’nin ev sahipliği yapmasından terör devleti İsrail rahatsız.
Türkiye’nin dış politikadaki başarısı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın körfez ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da telekonferans yoluyla katıldığı toplantıdan sonra ise Trump,
"Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız"
İsrail Kanal 14 gazetesi Naom partisinin siyasi lideri olan Haham Dror Aryeh'ın yazısını yayınlayarak Trump’ın İslam ülkeleri ile yaptığı işbirliğini hedef aldı. Haham Aryeh,
“Trump İslam’ın pohpohlamalarına kanma, İsrail’in yanında durma hakkına sahipsin”
başlığıyla sert sözler kullanarak tepki gösterdi.
Haham Aryeh,
“Sayın Başkan Trump, sizin geçici olduğunuzu, bizim ise sonsuza dek kalıcı olduğumuzu unutmayın. Yüz milyonlarca liralık uçak gibi rüşvet hediyelere kanmayın, o da geçicidir, biz ise ebedîyiz.”
dedi.
"Türkiye'nin İsrail'den önde tutulması büyük bir sorun"
İsrail Maariv gazetesine konuşan Hayfa Üniversitesi Orta Doğu uzmanı Prof. Amaziah Baram ise İsrail açısından yaşananların olumsuz olduğunu ve ABD- İsrail ilişkilerini kökünden değiştirebileceğini belirtti.
Prof. Amaziah Baram, Türkiye’nin İsrail’den önde tutulmasının büyük bir sorun olduğunu belirterek,
"Trump, İsrail Başbakanı'nın tutumuna aykırı olarak Şara ile görüştü. Kendi ağzıyla İsrail'in değil Türkiye'nin görüşünü tercih ettiğini söyledi. Bu sadece Suriye meselesi ile ilgili değil, Türkiye'nin İsrail'in önünde tutulması çok büyük bir sorun. Bu, hangi hükümet olursa olsun olağandışı tehlikeli bir durum"
dedi.
"Ortadoğu masasındaki yerimizi kaybettik"
İsrael Hayom gazetesi ise Türkiye’nin Suriye’yi yeniden uluslararası topluma kazandırmaya çalışmasına ilişkin “İsrail, yeni Orta Doğu masasındaki yerini böyle kaybetti” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Gazete,
“Herkes Riyad’daki partiye davet edildi ama biz dışarda bırakıldık”
diyerek sitem etti.
İsrael Hayom
"Dünkü görüşme şu anda Orta Doğu'nun en güçlü iki aktörü olan Suudi Arabistan ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşti. Bu iki ülke, bölgesel satranç tahtasındaki taşları hareket ettiren güçler konumunda. İsrail ise adeta sınıfın WhatsApp grubundan çıkarıldığını öğrenen bir çocuk gibi kenarda kaldı. Herkes Riyad’daki partiye davet edildi, ama biz dışarıda bırakıldık; Netanyahu, Orta Doğu sahnesi hakkında bilgi toplamaya çalışıyor, ancak hiçbir şekilde etki edemiyoruz."
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