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Macron'un İsrail eleştirisine Tel Aviv'den yanıt: “Hamas’a hizmet ediyorsun”

Macron'un İsrail eleştirisine Tel Aviv'den yanıt: “Hamas’a hizmet ediyorsun”

16:2114/05/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'e tepkiler büyümeye devam ediyor.
İsrail'e tepkiler büyümeye devam ediyor.

Gazze’de her geçen gün ağırlaşan insani kriz, uluslararası vicdanı sarsmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in 3 aydır sürdürdüğü yardım ambargosuna karşı sert açıklamalarda bulundu. Macron’un ‘Bu yapılan kabul edilemez ve utanç verici’ sözleri İsrail’i öfkelendirdi.

Fransız TF1 kanalına konuşan Emmanuel Macron,
Gazze’de yaşanan dramın artık dayanılmaz hale geldiğini vurguladı.
İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı insani yardım ambargosunun insanlık dışı olduğunu belirten Macron,
“İsrail hükümetinin bugünkü politikası utanç verici. Yardım yolları açılmalı”
dedi. Tel Aviv ise Macron’u
“Hamas’a hizmet etmekle”
suçladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

İsrail’den haddini aşan sözler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Macron’un açıklamalarına karşılık haddini aşan ifadeler kullandı. İsrail’in Gazze’ye yardım girişini engellemesini savunan Katz,
“İsrail ordusu, Fransız ordusunun geçmişte yaptığı şeylerden daha ahlaksız değil”
diyerek Paris yönetimini hedef aldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz.

Gazze kasabına haklı suçlama

Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye uyguladığı insani ambargonun çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirterek, “Bu politikalar yalnızca sivilleri vuruyor. Bu kabul edilemez. İnsanlık bunu unutmaz” ifadelerini kullandı.

Gazze’de ölüm her gün biraz daha yaklaşıyor

İsrail’in 19 aydır süren bombardımanı ve 2 aydır insani yardımları engellemesi Gazze’yi adeta açlığa ve ölüme mahkûm etti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yardım yetersizliğinden dolayı bugüne dek 57 çocuk yaşamını yitirdi. 71 bin çocuğun ise akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırılarına devam ediyor.

Yardım değil ölüm kuyruğu

İsrail’in yardım konvoylarını hedef alması nedeniyle halk, yardım kamyonları yerine mezar kuyruğuna giriyor. Günlerce aç kalan çocuklar, anne-babalarının kucağında bir lokma bekliyor.

İsrail ablukası devam ediyor.

İsrail'e tepkiler büyüyor

Uluslararası kamuoyu Tel Aviv yönetiminin bu zulmüne karşı sessizliğini korurken, sadece Macron’un çıkışı gündem oldu. Ancak bu çıkışa dahi tahammül edemeyen İsrail, Fransa’yı hedef tahtasına koydu.

Vicdanlar ayakta: “Bu abluka bir soykırımdır”

İsrail’in ambargosu yalnızca bir yardım kesintisi değil, bir halkı topluca açlığa mahkûm etme girişimi. İnsan hakları örgütleri ve vicdan sahibi birçok çevre, bu uygulamayı “açlıkla terbiye etme” politikası olarak niteliyor.





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