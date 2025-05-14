Macron'un İsrail eleştirisine Tel Aviv'den yanıt: “Hamas’a hizmet ediyorsun”

Gazze’de her geçen gün ağırlaşan insani kriz, uluslararası vicdanı sarsmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in 3 aydır sürdürdüğü yardım ambargosuna karşı sert açıklamalarda bulundu. Macron’un ‘Bu yapılan kabul edilemez ve utanç verici’ sözleri İsrail’i öfkelendirdi.
İsrail’den haddini aşan sözler
Gazze kasabına haklı suçlama
Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye uyguladığı insani ambargonun çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirterek, “Bu politikalar yalnızca sivilleri vuruyor. Bu kabul edilemez. İnsanlık bunu unutmaz” ifadelerini kullandı.
Gazze’de ölüm her gün biraz daha yaklaşıyor
İsrail’in 19 aydır süren bombardımanı ve 2 aydır insani yardımları engellemesi Gazze’yi adeta açlığa ve ölüme mahkûm etti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yardım yetersizliğinden dolayı bugüne dek 57 çocuk yaşamını yitirdi. 71 bin çocuğun ise akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Yardım değil ölüm kuyruğu
İsrail’in yardım konvoylarını hedef alması nedeniyle halk, yardım kamyonları yerine mezar kuyruğuna giriyor. Günlerce aç kalan çocuklar, anne-babalarının kucağında bir lokma bekliyor.
İsrail'e tepkiler büyüyor
Uluslararası kamuoyu Tel Aviv yönetiminin bu zulmüne karşı sessizliğini korurken, sadece Macron’un çıkışı gündem oldu. Ancak bu çıkışa dahi tahammül edemeyen İsrail, Fransa’yı hedef tahtasına koydu.
Vicdanlar ayakta: “Bu abluka bir soykırımdır”
İsrail’in ambargosu yalnızca bir yardım kesintisi değil, bir halkı topluca açlığa mahkûm etme girişimi. İnsan hakları örgütleri ve vicdan sahibi birçok çevre, bu uygulamayı “açlıkla terbiye etme” politikası olarak niteliyor.