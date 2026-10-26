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El Halil’deki evleri karakola çevirdiler

El Halil’deki evleri karakola çevirdiler

04:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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El Halil’deki evleri karakola çevirdiler
Arşiv.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçleri El Halil’de Filistinlileri evlerinden zorla çıkararak konutlarını askerî karakollara dönüştürürken, yüzlerce aile yerinden edildi. Bölgede baskınlar ve yol kapatmaları sürerken İsrailli istilacılar da Filistinlilere ait topraklarda yeni ileri karakollar kurmaya başladı.

Filistin haber ajansı Wafa’nın bildirdiğine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde devam eden saldırılar kapsamında, bir taraftan evler yıkılırken, diğer tarafta kent sakinlerini evlerinden çıkmaya zorladıktan sonra El Halil’deki Filistinlilere ait konutları kışla ve gözetleme noktalarına dönüştürdü. Wafa’nın kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail güçleri, El Halil’in güneyindeki Khallat Manna ve Dahiyat al-Zaytoun bölgelerinde bulunan evlere el koyarak buraları askeri kışla olarak kullanmaya başladı. Diğer mahallelerdeki bazı evlerin sakinleri de zorla çıkarıldı ve bu konutlar gözetleme noktalarına dönüştürüldü. El Halil'de eğitim kurumları çalışmalarına ara verme veya uzaktan sürdürme kararı aldı.

293 aile yerinden edildi

İsrail ordusu, cuma günü iki silahlı Filistinlinin İsrail ordusuna ait bir yedek asker üssüne saldırdığı ve iki askeri öldürdüğü iddiasının ardından El Halil’de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı ve yüzlerce baskın düzenledi. Bu tahliyeler, kapsamlı baskınlar, yolların kapatılması ve hareket özgürlüğüne getirilen ağır kısıtlamalar nedeniyle yüzlerce ailenin zorla yerinden edilmesinin ardından yaşandı. Filistinli Esirler Cemiyeti’ne göre İsrail güçleri, cumadan bu yana El Halil genelinde en az 47 Filistinliyi gözaltına aldı. Aynı süreçte yaklaşık 2200 kişiden oluşan 293 aile zorla yerinden edildi.

Bebekler de sürüldü

El Cezire'nin edindiği bilgiye göre yerinden edilenler arasında 127 bebek, 81 hamile kadın ve engelli 26 kişi bulunuyor. Ayrıca zorla yerinden edilenler arasında kronik hastalıkları bulunan 134 Filistinli ile 60 yaşın üzerindeki 265 yaşlı kişi de var. Örgüt, İsrail askerlerinin yüzlerce saha sorgulaması gerçekleştirdiğini, bu sırada Filistinlileri gözaltına aldığını ve kötü muameleye maruz bıraktığını da bildirdi.

Yeni istilacı ileri karakollar

Bu arada Wafa’nın haberine göre istilacı İsrailliler, El Halil’in güneyindeki Yatta kasabasında Filistinlilere ait topraklar üzerinde iki yeni ileri karakol kurmaya başladı. Filsitinli Aktivist Osama Makhamra, Wafa’ya yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin Yatta’nın batısındaki Khallet al-Fara bölgesinde bir ileri karakol kurmak üzere harekete geçtiğini söyledi. Makhamra’ya göre yerleşimciler buraya bir çadır kurdu, buldozerler ve kazı makineleri getirdi; inşaat hazırlıkları kapsamında araziyi düzleştirmeye ve kazmaya başladı. Makhamra, ikinci bir ileri karakolun ise Yatta çöl bölgesinde, az-Zuweidin ve Umm Qussa köyleri arasındaki Filistinlilere ait arazide kurulduğunu belirtti. Yerleşimciler burada da birkaç çadır kurdu ve su ile elektrik şebekeleri dâhil olmak üzere altyapı çalışmalarına başladı.

Beytüllahim de kuşatma altında

Beytüllahim yakınlarında ise İsrail güçleri, Wafa’nın haberine göre pazar günü üst üste üçüncü gün boyunca bölge genelindeki yolları ve yerleşim yerlerinin girişlerini kapalı tutmaya devam etti. Bu uygulama çok sayıda kasaba ve köyü etkiledi. Cumartesi günü İsrail güçleri, Tuqu kasabasına ulaşımı engellemek amacıyla buraya giden toprak yolları kapattı. Ayrıca kasaba yakınlarındaki engebeli alternatif güzergâhlarda ilerleyen Filistin araçlarına göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve sersemletici bombalar attı. İşgalci gücün saldırıları, İsrail’deki genel seçimlerden hemen önce zirveye çıktı. İşgal altındaki Filistin topraklarında gerilim yüksek seyretmeye devam ediyor.


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Başlıklar :israilel halilbatı şeria
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